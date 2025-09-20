Conférence au moulin : techniques d’hier et de demain Moulin-Musée des Récollets Pontivy

Conférence au moulin : techniques d’hier et de demain Samedi 20 septembre, 18h00 Moulin-Musée des Récollets Morbihan

1€ / personnes ; gratuit / -14 ans

L’association Sauvegarde des Moulins de Bretagne propose une conférence animée par son président, Éric Drouart, architecte de métier. Elle sera l’occasion de revenir sur l’évolution des découvertes depuis les meules du néolithique, jusqu’aux éoliennes actuelles. Le transport de l’eau permettant le développement de l’argriculture sera également abordé durant la soirée.

Moulin-Musée des Récollets Ile des récollets, 56300, Pontivy Pontivy 56300 Morbihan Bretagne La vie des meuniers, des Romains à nos jours, racontée au travers de matériels anciens, de maquettes et projections vidéo. Moulins à eau, à vent et à marée. Un patrimoine à connaître, dans l’écrin verdoyant d’une île sur le Blavet.

