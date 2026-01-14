Conférence au MUDO Bidule du mois qu’est-ce qui couve sous la galerie de l’Evêque ? Beauvais

Conférence au MUDO Bidule du mois qu’est-ce qui couve sous la galerie de l’Evêque ?

1 Rue du Musée Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 18:30:00

fin : 2026-03-11 19:30:00

Date(s) :

2026-03-11

Chaque mois, le MUDO-Musée de l’Oise vous propose une conférence sur un thème en lien avec la vie du musée, ses collections permanentes ou les expositions temporaires.

> Mercredi 11 mars à 18h30

Bidule du mois qu’est-ce qui couve sous la galerie de l’Evêque ?

Dans le cadre des rendez-vous Le bidule du mois , proposé par le Service Départemental d’Archéologie de l’Oise, un archéologue vous présentera un mystérieux bidule découvert lors du diagnostic de la galerie de l’évêque, effectué dans la cour intérieure de l’ancien palais épiscopal de Beauvais en 2021. C’est surprenant de découvrir ce qui couve sous nos pieds !

avec Cyril Meunier, responsable d’opération d’archéologie du bâti, co-directeur du P.C.R.H.A.P.E.B

Gratuit

Durée 1h suivi d’éventuelles questions

Réservation conseillée à mediation@mudo.oise.fr ou au 03.44.10.40.50

L’installation en salle Thomas Couture est possible 10 minutes avant le début de la conférence.

© MUDO-Musée de l’Oise Droits réservés

Chaque mois, le MUDO-Musée de l’Oise vous propose une conférence sur un thème en lien avec la vie du musée, ses collections permanentes ou les expositions temporaires.

> Mercredi 11 mars à 18h30

Bidule du mois qu’est-ce qui couve sous la galerie de l’Evêque ?

Dans le cadre des rendez-vous Le bidule du mois , proposé par le Service Départemental d’Archéologie de l’Oise, un archéologue vous présentera un mystérieux bidule découvert lors du diagnostic de la galerie de l’évêque, effectué dans la cour intérieure de l’ancien palais épiscopal de Beauvais en 2021. C’est surprenant de découvrir ce qui couve sous nos pieds !

avec Cyril Meunier, responsable d’opération d’archéologie du bâti, co-directeur du P.C.R.H.A.P.E.B

Gratuit

Durée 1h suivi d’éventuelles questions

Réservation conseillée à mediation@mudo.oise.fr ou au 03.44.10.40.50

L’installation en salle Thomas Couture est possible 10 minutes avant le début de la conférence.

© MUDO-Musée de l’Oise Droits réservés .

1 Rue du Musée Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 40 50 mediation@mudo.oise.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every month, the MUDO-Musée de l’Oise presents a lecture on a theme related to the life of the museum, its permanent collections or temporary exhibitions.

> Wednesday March 11 at 6.30pm

Bidule du mois: what’s brewing under the Galerie de l’Evêque?

As part of the Bidule du mois series organized by the Service Départemental d’Archéologie de l’Oise, an archaeologist will introduce you to a mysterious bidule discovered during the diagnosis of the bishop’s gallery, to be carried out in the inner courtyard of Beauvais’s former episcopal palace in 2021. It’s amazing to discover what’s lurking beneath our feet!

with Cyril Meunier, archaeological operations manager, co-director of P.C.R.H.A.P.E.B

Free

Duration: 1h followed by questions

Reservations recommended at mediation@mudo.oise.fr or 03.44.10.40.50

Installation in the Thomas Couture room is possible 10 minutes before the start of the lecture.

mUDO-Musée de l’Oise All rights reserved

L’événement Conférence au MUDO Bidule du mois qu’est-ce qui couve sous la galerie de l’Evêque ? Beauvais a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis