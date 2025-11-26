Conférence au MUDO La collection de Nélie Jacquemart au domaine de Chaalis Beauvais

Conférence au MUDO La collection de Nélie Jacquemart au domaine de Chaalis

1 Rue du Musée Beauvais Oise

Début : 2025-11-26 18:30:00

fin : 2025-11-26 19:30:00

2025-11-26

Chaque mois, le MUDO-Musée de l’Oise vous propose une conférence sur un thème en lien avec la vie du musée, ses collections permanentes ou les expositions temporaires.

> Mercredi 26 novembre à 18h30

« La collection de Nélie Jacquemart au domaine de Chaalis » par Anne-Claire de Poulpiquet, conservatrice des collections à l’Institut.

Gratuit réservation conseillée à mediation@mudo.oise.fr ou au 30.44.10.40.50

Durée 1h environ.

1 Rue du Musée Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 40 50 mediation@mudo.oise.fr

