Conférence au MUDO La Renaissance en Picardie Beauvais

Conférence au MUDO La Renaissance en Picardie

1 Rue du Musée Beauvais Oise

Gratuit

Début : 2025-09-24 18:30:00

fin : 2025-09-24 19:30:00

2025-09-24

Chaque mois, le MUDO-Musée de l’Oise vous propose une conférence sur un thème en lien avec la vie du musée, ses collections permanentes ou les expositions temporaires.

> Mercredi 24 septembre à 18h30

« La Renaissance en Picardie » par Françoise Laty, conservatrice régionale des Monuments historiques pour les Hauts-de-France.

Gratuit réservation conseillée à mediation@mudo.oise.fr ou au 30.44.10.40.50

Durée 1h environ

1 Rue du Musée Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 40 50 mediation@mudo.oise.fr

