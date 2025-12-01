Conférence au MUDO « L’Enrôlement des volontaires de 1792 de Thomas Couture, les vicissitudes d’une œuvre inachevée Beauvais

Mercredi 17 décembre à 18h30 "L'Enrôlement des volontaires de 1792 de Thomas Couture, les vicissitudes d'une œuvre inachevée" par Sylvain pinta, responsable des collections céramique et chargé des collections 19e et 20e siècles au MUDO-Musée de l'Oise. Gratuit réservation conseillée à mediation@mudo.oise.fr ou au 30.44.10.40.50 Durée 1h environ"> Mercredi 17 décembre à 18h30 "L'Enrôlement des volontaires de 1792 de Thomas Couture, les vicissitudes d'une œuvre inachevée" par Sylvain pinta, responsable des collections céramique et chargé des collections 19e et 20e siècles au MUDO-Musée de l'Oise. Gratuit réservation conseillée à mediation@mudo.oise.fr ou au 30.44.10.40.50 Durée 1h environ">

Chaque mois, le MUDO-Musée de l’Oise vous propose une conférence sur un thème en lien avec la vie du musée, ses collections permanentes ou les expositions temporaires.

> Mercredi 17 décembre à 18h30
« L’Enrôlement des volontaires de 1792 de Thomas Couture, les vicissitudes d’une œuvre inachevée » par Sylvain pinta, responsable des collections céramique et chargé des collections 19e et 20e siècles au MUDO-Musée de l’Oise.

Gratuit réservation conseillée à mediation@mudo.oise.fr ou au 30.44.10.40.50
Durée 1h environ 0  .

1 Rue du Musée Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 40 50  mediation@mudo.oise.fr

