Conférence au MUDO « L’Enrôlement des volontaires de 1792 de Thomas Couture, les vicissitudes d’une œuvre inachevée Beauvais

Conférence au MUDO « L’Enrôlement des volontaires de 1792 de Thomas Couture, les vicissitudes d’une œuvre inachevée

1 Rue du Musée Beauvais Oise

Gratuit

Début : 2025-12-17 18:30:00

fin : 2025-12-17 19:30:00

2025-12-17

Chaque mois, le MUDO-Musée de l’Oise vous propose une conférence sur un thème en lien avec la vie du musée, ses collections permanentes ou les expositions temporaires.

> Mercredi 17 décembre à 18h30

« L’Enrôlement des volontaires de 1792 de Thomas Couture, les vicissitudes d’une œuvre inachevée » par Sylvain pinta, responsable des collections céramique et chargé des collections 19e et 20e siècles au MUDO-Musée de l’Oise.

Gratuit réservation conseillée à mediation@mudo.oise.fr ou au 30.44.10.40.50

1 Rue du Musée Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 40 50 mediation@mudo.oise.fr

