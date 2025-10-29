Conférence au MUDO Les dernières acquisitions du MUDO-Musée de l’Oise Beauvais
Conférence au MUDO Les dernières acquisitions du MUDO-Musée de l’Oise
1 Rue du Musée Beauvais Oise
Début : 2025-10-29 18:30:00
fin : 2025-10-29 19:30:00
Chaque mois, le MUDO-Musée de l’Oise vous propose une conférence sur un thème en lien avec la vie du musée, ses collections permanentes ou les expositions temporaires.
> Mercredi 29 octobre à 18h30
« Les nouvelles acquisitions du MUDO-Musée de l’Oise » par Alexandre Estaquet-Legrand, conservateur du patrimoine et directeur du MUDO-Musée de l’Oise.
Gratuit réservation conseillée à mediation@mudo.oise.fr ou au 30.44.10.40.50
Durée 1h environ
1 Rue du Musée Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 40 50 mediation@mudo.oise.fr
