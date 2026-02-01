Conférence au MUDO Les filles de Bentivoglio conférence contée autour de princesses de la Renaissance Beauvais

Conférence au MUDO Les filles de Bentivoglio conférence contée autour de princesses de la Renaissance

1 Rue du Musée Beauvais Oise

Début : 2026-02-25 18:30:00

fin : 2026-02-25 19:30:00

2026-02-25

Chaque mois, le MUDO-Musée de l’Oise vous propose une conférence sur un thème en lien avec la vie du musée, ses collections permanentes ou les expositions temporaires.

> Mercredi 25 février à 18h30

Les Filles de Bentivoglio conférence contée autour de princesses de la Renaissance.

Les Filles de Bentivoglio est un portrait réalisé par l’atelier de Lorenzo Costa dans la deuxième moitié du 15e siècle. Le visage de chacune de ces soeurs issues d’une noble famille bolognaise exprime un tempérament.

avec Anne Leviel, conteuse, accompagnée par une médiatrice du MUDO-Musée de l’Oise.

Durée 1h suivi d’éventuelles questions

Réservation conseillée à mediation@mudo.oise.fr ou au 03.44.10.40.50

L’installation en salle Thomas Couture est possible 10 minutes avant le début de la conférence.

©Studio Sebert Fondation Jacquemart-André Institut de France, Domaine de Chaalis, Fontaine-Chaalis (MJAC-P 524)

1 Rue du Musée Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 40 50 mediation@mudo.oise.fr

English :

Every month, the MUDO-Musée de l’Oise presents a lecture on a theme related to the life of the museum, its permanent collections or temporary exhibitions.

> Wednesday February 25 at 6.30pm

Les Filles de Bentivoglio: a lecture on Renaissance princesses.

The Daughters of Bentivoglio is a portrait painted by Lorenzo Costa’s workshop in the second half of the 15th century. The face of each of these sisters from a noble Bolognese family expresses a temperament.

with Anne Leviel, storyteller, accompanied by a mediator from the MUDO-Musée de l’Oise.

Free

Duration: 1h followed by questions

Reservations recommended at mediation@mudo.oise.fr or 03.44.10.40.50

You can move into the Thomas Couture room 10 minutes before the start of the lecture.

studio Sebert Fondation Jacquemart-André ? Institut de France, Domaine de Chaalis, Fontaine-Chaalis (MJAC-P 524)

