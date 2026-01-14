Conférence au MUDO Vie d’artiste Marie Monnier (1894-1976) Beauvais

Conférence au MUDO Vie d’artiste Marie Monnier (1894-1976)

1 Rue du Musée Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 18:30:00

fin : 2026-03-25 19:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Chaque mois, le MUDO-Musée de l’Oise vous propose une conférence sur un thème en lien avec la vie du musée, ses collections permanentes ou les expositions temporaires.

> Mercredi 25 mars à 18h30

Vie d’artiste Marie Monnier (1894-1976)

Marie Monnier est une brodeuse, illustratrice et poète. Au fil de ses oeuvres conservées au MUDO-Musée de l’Oise, découverte d’une artiste injustement tombée dans l’oubli.

avec Alexandre Estaquet-Legrand, conservateur du patrimoine et directeur du MUDO-Musée de l’Oise

Gratuit

Durée 1h suivi d’éventuelles questions

Réservation conseillée à mediation@mudo.oise.fr ou au 03.44.10.40.50

L’installation en salle Thomas Couture est possible 10 minutes avant le début de la conférence.

Bécat Emile-Félix (1885-1960)

Marie Monnier en train de broder

1923

© GrandPalaisRmn (musée départemental de l’Oise) Thierry Ollivier

Chaque mois, le MUDO-Musée de l’Oise vous propose une conférence sur un thème en lien avec la vie du musée, ses collections permanentes ou les expositions temporaires.

> Mercredi 25 mars à 18h30

Vie d’artiste Marie Monnier (1894-1976)

Marie Monnier est une brodeuse, illustratrice et poète. Au fil de ses oeuvres conservées au MUDO-Musée de l’Oise, découverte d’une artiste injustement tombée dans l’oubli.

avec Alexandre Estaquet-Legrand, conservateur du patrimoine et directeur du MUDO-Musée de l’Oise

Gratuit

Durée 1h suivi d’éventuelles questions

Réservation conseillée à mediation@mudo.oise.fr ou au 03.44.10.40.50

L’installation en salle Thomas Couture est possible 10 minutes avant le début de la conférence.

Bécat Emile-Félix (1885-1960)

Marie Monnier en train de broder

1923

© GrandPalaisRmn (musée départemental de l’Oise) Thierry Ollivier .

1 Rue du Musée Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 40 50 mediation@mudo.oise.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every month, the MUDO-Musée de l’Oise presents a lecture on a theme related to the life of the museum, its permanent collections or temporary exhibitions.

> Wednesday March 25 at 6.30pm

The life of an artist: Marie Monnier (1894-1976)

Marie Monnier was an embroiderer, illustrator and poet. Through her works at the MUDO-Musée de l’Oise, discover an artist unjustly forgotten.

with Alexandre Estaquet-Legrand, curator and director of the MUDO-Musée de l’Oise

Free

Duration: 1h followed by questions

Reservations recommended at mediation@mudo.oise.fr or 03.44.10.40.50

Installation in the Thomas Couture room is possible 10 minutes before the start of the lecture.

Bécat Emile-Félix (1885-1960)

Marie Monnier embroidering

1923

grandPalaisRmn (Musée départemental de l’Oise) Thierry Ollivier

L’événement Conférence au MUDO Vie d’artiste Marie Monnier (1894-1976) Beauvais a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis