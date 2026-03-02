Conférence au MUDO Voyage en Italie Beauvais

Conférence au MUDO Voyage en Italie

1 Rue du Musée Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 18:30:00

fin : 2026-04-29 19:30:00

Date(s) :

2026-04-29

Chaque mois, le MUDO-Musée de l’Oise vous propose une conférence sur un thème en lien avec la vie du musée, ses collections permanentes ou les expositions temporaires.

> Mercredi 29 avril à 18h30

Voyage en Italie

Au 19e siècle, le voyage en Italie s’est plus que jamais imposé comme une étape incontournable de l’éducation aux arts en Europe. Retour sur une sélection d’œuvres du MUDO-Musée de l’Oise qui témoigne de tout ce que la création artistique doit à cette terre d’inspiration.

avec Baptiste Roelly, conservateur du patrimoine au Petit Palais Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.

Gratuit

Durée 1h suivi d’éventuelles questions

Réservation conseillée

Chaque mois, le MUDO-Musée de l’Oise vous propose une conférence sur un thème en lien avec la vie du musée, ses collections permanentes ou les expositions temporaires.

> Mercredi 29 avril à 18h30

Voyage en Italie

Au 19e siècle, le voyage en Italie s’est plus que jamais imposé comme une étape incontournable de l’éducation aux arts en Europe. Retour sur une sélection d’œuvres du MUDO-Musée de l’Oise qui témoigne de tout ce que la création artistique doit à cette terre d’inspiration.

avec Baptiste Roelly, conservateur du patrimoine au Petit Palais Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.

Gratuit

Durée 1h suivi d’éventuelles questions

Réservation conseillée .

1 Rue du Musée Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 40 50 mediation@mudo.oise.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every month, the MUDO-Musée de l’Oise presents a lecture on a theme related to the life of the museum, its permanent collections or temporary exhibitions.

> Wednesday April 29 at 6.30pm

Travel to Italy

In the 19th century, travel to Italy was more than ever an essential part of art education in Europe. Take a look back at a selection of works from the MUDO-Musée de l’Oise, a testament to the extent to which artistic creation owed so much to this land of inspiration.

with Baptiste Roelly, curator at the Petit Palais ? Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.

Free

Duration: 1h followed by questions

Reservations recommended

L’événement Conférence au MUDO Voyage en Italie Beauvais a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis