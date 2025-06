Conférence au musée Armand Viré: « Origine de l’homme: Toumaï, notre ancêtre tchadien » Musée Armand Viré Luzech 21 juin 2025 17:00

Lot

Conférence au musée Armand Viré: « Origine de l'homme: Toumaï, notre ancêtre tchadien » Musée Armand Viré 152 rue de la Ville Luzech Lot

Gratuit

Gratuit

Participation libre

Date : 2025-06-21 17:00:00

Début : 2025-06-21 17:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Les questions quant à notre origine et notre évolution passionnent et fascinent depuis toujours. Trente ans de recherches paléontologiques au Tchad ont révélé des découvertes majeures autour de l’un de nos ancêtres les plus célèbres: Toumaï.

Le musée Armand Viré de Luzech accueillera ce samedi 21 juin le paléontologue Patrick Vignaud de l’université de Poitiers (directeur du département géosciences au laboratoire de l’évolution Palevoprim),pour une conférence immersive à la rencontre du plus ancien représentant connu des hominidés.

Découvert en 2001 dans le désert du Djourab, le crâne fossile de Toumaï captive autant qu’il alimente de vifs débats. Du haut de ses 7 millions d’années, << espoir de vie >> serait un précurseur de la lignée humaine, dont les restes fossiles ont dévoilé en 2022 qu’il

était bipède. Au cours de ce voyage saisissant dans le temps, Patrick Vignaud fera la lumière sur les connaissances actuelles de cette longue chaîne évolutive à l’origine de toute l’humanité.

La conférence aura lieu à 17 heures au musée Armand Viré de Luzech. Réservation conseillée au 05 65 30 58 47 (participation libre).

Musée Armand Viré 152 rue de la Ville

Luzech 46140 Lot Occitanie +33 5 65 30 58 47

English :

Questions about our origins and evolution have always fascinated us. Thirty years of paleontological research in Chad have revealed major discoveries about one of our most famous ancestors: Toumaï.

This Saturday, June 21, the Musée Armand Viré in Luzech will welcome paleontologist Patrick Vignaud from the University of Poitiers (director of the geosciences department at the Palevoprim evolution laboratory), for an immersive conference on the oldest known representative of hominids.

Discovered in 2001 in the Djourab desert, the fossil skull of Toumaï captivates as much as it fuels heated debate. At 7 million years old, < > is thought to be a precursor of the human lineage, whose fossil remains revealed in 2022 that he was

was bipedal. In this gripping journey through time, Patrick Vignaud will shed light on current knowledge of this long evolutionary chain at the origin of all humanity.

The lecture takes place at 5pm at the Musée Armand Viré in Luzech. Reservations recommended on 05 65 30 58 47 (free admission).

German :

Die Frage nach unserem Ursprung und unserer Evolution ist seit jeher spannend und faszinierend. Dreißig Jahre paläontologischer Forschung im Tschad haben bedeutende Entdeckungen rund um einen unserer berühmtesten Vorfahren, Toumaï, hervorgebracht.

Das Museum Armand Viré in Luzech empfängt am Samstag, den 21. Juni, den Paläontologen Patrick Vignaud von der Universität Poitiers (Leiter der Abteilung Geowissenschaften am Evolutionslabor Palevoprim) zu einem immersiven Vortrag, um den ältesten bekannten Vertreter der Hominiden zu treffen.

Der 2001 in der Djourab-Wüste entdeckte fossile Schädel von Toumaï fesselt ebenso wie er hitzige Debatten auslöst. Der 7 Millionen Jahre alte << Lebenshoffnung >> soll ein Vorläufer der menschlichen Linie sein, dessen fossile Überreste im Jahr 2022 enthüllten, dass er zweibeinig war

zweibeinig war. Während dieser atemberaubenden Reise durch die Zeit wird Patrick Vignaud den aktuellen Wissensstand über diese lange Evolutionskette, die den Ursprung der gesamten Menschheit darstellt, beleuchten.

Der Vortrag findet um 17 Uhr im Museum Armand Viré in Luzech statt. Reservierung empfohlen unter 05 65 30 58 47 (freie Teilnahme).

Italiano :

Le domande sulle nostre origini e sulla nostra evoluzione hanno sempre affascinato l’uomo. Trent’anni di ricerche paleontologiche in Ciad hanno rivelato importanti scoperte su uno dei nostri più famosi antenati: il Toumaï.

Sabato 21 giugno, il Musée Armand Viré di Luzech accoglierà il paleontologo Patrick Vignaud dell’Università di Poitiers (direttore del dipartimento di geoscienze del laboratorio di evoluzione Palevoprim), per una conferenza coinvolgente sul più antico ominide conosciuto.

Scoperto nel 2001 nel deserto di Djourab, il cranio fossile di Toumaï affascina tanto quanto alimenta un acceso dibattito. Con un’età di 7 milioni di anni, < > è ritenuto un precursore della stirpe umana, i cui resti fossili hanno rivelato nel 2022 che era

era bipede. Durante questo viaggio mozzafiato nel tempo, Patrick Vignaud farà luce sulle nostre attuali conoscenze di questa lunga catena evolutiva all’origine dell’umanità.

La conferenza si svolge alle ore 17.00 presso il Musée Armand Viré di Luzech. Si consiglia la prenotazione al numero 05 65 30 58 47 (ingresso libero).

Espanol :

Las preguntas sobre nuestros orígenes y evolución siempre han fascinado a la gente. Treinta años de investigaciones paleontológicas en Chad han revelado importantes descubrimientos sobre uno de nuestros antepasados más famosos: Toumaï.

El sábado 21 de junio, el Museo Armand Viré de Luzech acogerá al paleontólogo Patrick Vignaud, de la Universidad de Poitiers (director del departamento de geociencias del laboratorio de evolución Palevoprim), para una conferencia de inmersión sobre el homínido más antiguo conocido.

Descubierto en 2001 en el desierto del Djourab, el cráneo fósil de Toumaï cautiva tanto como alimenta acalorados debates. Con 7 millones de años de antigüedad, < > se cree que es un precursor del linaje humano, cuyos restos fósiles revelaron en 2022 que era

era bípedo. Durante este impresionante viaje en el tiempo, Patrick Vignaud arrojará luz sobre los conocimientos actuales de esta larga cadena evolutiva en el origen de toda la humanidad.

La conferencia tendrá lugar a las 17.00 horas en el Museo Armand Viré de Luzech. Se recomienda reservar en el 05 65 30 58 47 (entrada gratuita).

L’événement Conférence au musée Armand Viré: « Origine de l’homme: Toumaï, notre ancêtre tchadien » Luzech a été mis à jour le 2025-06-18 par OT Cahors Vallée du Lot