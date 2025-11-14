Conférence au Musée de Préhistoire du Pech-Merle Mi-homme mi-bête les figures hybrides du Paléolithique aux débuts de l’Antiquité Cabrerets

Conférence au Musée de Préhistoire du Pech-Merle Mi-homme mi-bête les figures hybrides du Paléolithique aux débuts de l’Antiquité Cabrerets vendredi 14 novembre 2025.

Conférence au Musée de Préhistoire du Pech-Merle Mi-homme mi-bête les figures hybrides du Paléolithique aux débuts de l’Antiquité

Cabrerets Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

A l’occasion de la parution de son livre Mi-homme mi-bête le philosophe Philippe Grosos explore l’étrange destinée des figures hybrides, ces créatures chimériques mêlant traits humains et animaux, depuis les prémices de l’art figuratif jusqu’aux débuts de l’Antiquité

A l’occasion de la parution de son livre Mi-homme mi-bête le philosophe Philippe Grosos explore l’étrange destinée des figures hybrides, ces créatures chimériques mêlant traits humains et animaux, depuis les prémices de l’art figuratif jusqu’aux débuts de l’Antiquité.

Les êtres mi-homme mi-bête, ou thérianthropes, ne sont plus guère que des figures mythologiques. Ils ont pourtant constitué, depuis près de 50 000 ans, une manière pour l’homme de penser sa place dans le monde. Leur présence s’est toutefois révélée inégale rares à l’époque paléolithique, elles prolifèrent à partir du Néolithique, jusqu’à jouer un rôle central dans certaines cultures. Pourquoi ce retournement ?

Philippe Grosos nous expose une transformation historique fondamentale dans le rapport de l’homme à lui-même et à son environnement. Là où les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique vivaient dans un monde sans hiérarchie ontologique, les sociétés issues de la néolithisation ont progressivement placé l’homme au centre de leurs représentations. Or, lorsque l’humain devient pour lui-même la question principale, est-il étonnant qu’il s’inquiète de sa propre généalogie ?

Ces investigations anthropologiques nous révèlent combien penser l’hybride, c’est aussi interroger l’origine, la singularité et la limite de l’humain.

Conférence de Philippe GROSOS, professeur de philosophie à l’université de Poitiers, membre de l’Institut Universitaire de France.

Vente et dédicace du livre Mi-homme mi-bête à paraitre le 30 octobre 2025 (éditions du Cerf, 256 pages, 24 €).

Entrée libre. .

Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 5 65 31 27 05

English :

On the occasion of the publication of his book Mi-homme mi-bête (Half-man, half-beast), philosopher Philippe Grosos explores the strange destiny of hybrid figures, chimerical creatures combining human and animal traits, from the beginnings of figurative art to the beginnings of Antiquity

German :

Anlässlich der Veröffentlichung seines Buches Halb Mensch, halb Tier erforscht der Philosoph Philippe Grosos das seltsame Schicksal von Hybridfiguren, diesen chimärischen Kreaturen, die menschliche und tierische Züge vermischen, von den Anfängen der figurativen Kunst bis zur frühen Antike

Italiano :

In occasione della pubblicazione del suo libro Mi-homme mi-bête (Mezzo uomo mezza bestia), il filosofo Philippe Grosos esplora lo strano destino delle figure ibride, creature chimeriche che combinano caratteristiche umane e animali, dagli albori dell’arte figurativa ai primi tempi dell’Antichità

Espanol :

Con motivo de la publicación de su libro Mi-homme mi-bête (Mitad hombre, mitad bestia), el filósofo Philippe Grosos explora el extraño destino de las figuras híbridas, criaturas quiméricas que combinan rasgos humanos y animales, desde los inicios del arte figurativo hasta los primeros tiempos de la Antigüedad

L’événement Conférence au Musée de Préhistoire du Pech-Merle Mi-homme mi-bête les figures hybrides du Paléolithique aux débuts de l’Antiquité Cabrerets a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Cahors Vallée du Lot