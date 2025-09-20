CONFÉRENCE AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende

CONFÉRENCE AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende samedi 20 septembre 2025.

CONFÉRENCE AU MUSÉE DU GÉVAUDAN

3 Rue de l’Épine Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 17:00:00

fin : 2025-10-03 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-10-03 2025-11-14

Des conférences diverses et variées tout au long de l’automne au Musée !

Renseignement au 04 66 49 85 85 et/ou sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram

Des conférences diverses et variées tout au long de l’automne au Musée !

Renseignement au 04 66 49 85 85 et/ou sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram .

3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr

English :

A wide variety of talks all autumn long at the Museum!

Information on 04 66 49 85 85 and/or on our social networks Facebook and Instagram

German :

Den ganzen Herbst über finden im Museum verschiedene Vorträge statt!

Informationen unter 04 66 49 85 85 und/oder auf unseren sozialen Netzwerken Facebook und Instagram

Italiano :

Un’ampia varietà di conferenze per tutto l’autunno al Museo!

Informazioni al numero 04 66 49 85 85 e/o sui nostri social network Facebook e Instagram

Espanol :

¡Una gran variedad de charlas durante todo el otoño en el Museo!

Información en el 04 66 49 85 85 y/o en nuestras redes sociales Facebook e Instagram

L’événement CONFÉRENCE AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende a été mis à jour le 2025-08-14 par 48-OT Mende