CONFÉRENCE AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende

CONFÉRENCE AU MUSÉE DU GÉVAUDAN
3 Rue de l’Épine Mende Lozère
Début : 2025-09-20 17:00:00
fin : 2025-10-03 18:00:00
2025-09-20 2025-10-03 2025-11-14
Des conférences diverses et variées tout au long de l’automne au Musée !
Renseignement au 04 66 49 85 85 et/ou sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram
Renseignement au 04 66 49 85 85 et/ou sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram .
3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr
English :
A wide variety of talks all autumn long at the Museum!
Information on 04 66 49 85 85 and/or on our social networks Facebook and Instagram
German :
Den ganzen Herbst über finden im Museum verschiedene Vorträge statt!
Informationen unter 04 66 49 85 85 und/oder auf unseren sozialen Netzwerken Facebook und Instagram
Italiano :
Un’ampia varietà di conferenze per tutto l’autunno al Museo!
Informazioni al numero 04 66 49 85 85 e/o sui nostri social network Facebook e Instagram
Espanol :
¡Una gran variedad de charlas durante todo el otoño en el Museo!
Información en el 04 66 49 85 85 y/o en nuestras redes sociales Facebook e Instagram
