CONFÉRENCE AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende
CONFÉRENCE AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende jeudi 9 avril 2026.
CONFÉRENCE AU MUSÉE DU GÉVAUDAN
3 Rue de l’Épine Mende Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 18:00:00
fin : 2026-04-09 19:30:00
Date(s) :
2026-04-09
Des conférences diverses et variées tout au long de l’automne au Musée !
Renseignement au 04 66 49 85 85 et/ou sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram
Des conférences diverses et variées tout au long de l’automne au Musée !
Conférence Nouveau regard sur le monde paysan par Jean-François Millet
Par Marie Clemenceau, doctorante en histoire de l’art à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. .
3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr
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English :
A wide variety of talks all autumn long at the Museum!
Information on 04 66 49 85 85 and/or on our social networks Facebook and Instagram
L’événement CONFÉRENCE AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende a été mis à jour le 2026-03-25 par 48-OT Mende
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