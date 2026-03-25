CONFÉRENCE AU MUSÉE DU GÉVAUDAN

3 Rue de l’Épine Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 18:00:00

fin : 2026-04-09 19:30:00

Date(s) :

2026-04-09

Des conférences diverses et variées tout au long de l’automne au Musée !

Renseignement au 04 66 49 85 85 et/ou sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram

Des conférences diverses et variées tout au long de l’automne au Musée !

Conférence Nouveau regard sur le monde paysan par Jean-François Millet

Par Marie Clemenceau, doctorante en histoire de l’art à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. .

3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A wide variety of talks all autumn long at the Museum!

Information on 04 66 49 85 85 and/or on our social networks Facebook and Instagram

L’événement CONFÉRENCE AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende a été mis à jour le 2026-03-25 par 48-OT Mende