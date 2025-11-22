Conférence au Musée du Hiéron Musée du Hiéron Paray-le-Monial

Conférence au Musée du Hiéron

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 17:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Marthe de Noaillat et la Fête du Christ Roi,

par Michèle Simonin, professeur de philosophie et guide conférencière .

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 79 72

English : Conférence au Musée du Hiéron

German : Conférence au Musée du Hiéron

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence au Musée du Hiéron Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-05-19 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I