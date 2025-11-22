Conférence au Musée du Hiéron Musée du Hiéron Paray-le-Monial
Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Début : 2025-11-22 17:00:00
Marthe de Noaillat et la Fête du Christ Roi,
par Michèle Simonin, professeur de philosophie et guide conférencière .
Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 79 72
