Conférence au musée Fenaille Des os aux individus comment le projet Link redonne une identité aux défunts des dolmens de l’Aveyron Rodez

Assemblages osseux complexes, fragmentaires, totalisant des centaines de restes humains, parfois sans connexions anatomiques, l’étude des collections des monuments mégalithiques est fortement conditionnée par les pratiques de fouilles anciennes.

Ces limites archéo-anthropologiques soulèvent des questions cruciales autour de leur valorisation comment retranscrire, à partir de ces données partielles, la complexité des pratiques funéraires et des dynamiques sociales des groupes protohistoriques ? Quel est le potentiel des nouvelles techniques telles que la paléogénomique pour explorer ces questions ?

Avec plus de 800 dolmens, l’Aveyron présente l’une des plus fortes concentrations géographiques de monuments mégalithiques en Europe. Cette densité en fait un laboratoire idéal pour la communauté de chercheurs réunis dans le cadre du projet Link, soutenu par l’Agence Nationale de la Recherche.

Conférence de Vincent Ard, Docteur en Préhistoire, Université de Toulouse, et Ana Arzelier, Docteur en anthropologie biologique, Université de Bordeaux.

