CONFÉRENCE AU MUSÉE SOULAGES Art, psychiatrie et politique par Julien Michel, docteur en histoire de l’art avenue Victor Hugo Rodez

avenue Victor Hugo Jardin du Foirail Rodez Aveyron

Mercredi 17 septembre 2025 à 18 h 30

VOIR L’INVISIBLE, conférence d’Itzhak Goldberg

17 septembre 18h30 auditorium du musée

Accès gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles



À priori, on pourrait penser que l’art est profondément ancré dans le domaine du visible. Et pourtant, un des enjeux de la peinture, dans le domaine religieux, fut de représenter l’invisible.

La querelle iconoclaste au VIIIe siècle oppose deux manières de voir l’image. Pour les iconophobes, le sacré ne peut être représenté : toute tentative d’approche du transcendantal à travers une image fondée dans une mimétique est idolâtre. Les iconophiles reprochent à leurs ennemis une mauvaise perception de l’image religieuse car, selon eux, l’honneur ne va pas à l’image mais à la divinité dont elle est l’image. Celle-ci doit être regardée non pas pour elle-même mais pour l’émanation d’un au-delà, autrement dit de l’invisible.

La « querelle » liée à la naissance de l’abstraction n’a pas la même ampleur et se situe essentiellement dans un champ artistique. Il n’en reste pas moins qu’on peut voir une analogie dans la question de la représentation de l’invisible telle qu’elle se pose à l’époque iconoclaste et à ce moment déterminant de l’histoire de l’art qu’est le début du XXe siècle. De fait, l’enjeu principal des artistes de la première génération de peintres non figuratifs Mondrian, Malevitch, Kupka demeure comment, en l’absence d’un sujet, viser l’universel, comment exprimer picturalement la spiritualité. Le titre du livre de Kandinsky Le spirituel dans l’art , résume cette quête.

La disparition de l’objet qui marque la rupture fondamentale à partir de laquelle se fonde l’abstraction oblige les artistes à présenter leur art comme le témoin d’une réalité nouvelle. Réalité qu’il s’agit aussi de faire partager au public, ce qui implique une conception presque missionnaire du rôle de l’artiste. Dans ce sens, le domaine religieux, où il faut croire pour voir, et encore plus le domaine mystique, sont des outils efficaces pour transformer les formes, voire les faire disparaître. C’est un langage qui parle d’une réalité transcendante, qui propose une vision utopique du monde, commune à la première génération de l’abstraction. La plupart des artistes d’avant-garde se présentent souvent, à travers leurs écrits, comme des prophètes qui ouvrent une nouvelle voie mettant en cause l’ancienne tradition.

Paradoxalement, au même moment, les avancées majeures scientifiques l’électricité, les rayons X, la quatrième dimension enflamment l’imaginaire artistique qui cherche à figurer ces réalités nouvelles, invisibles à l’œil nu.

Entre cette forme d’invisible et celui religieux, l’image se cherche.



Itzhak Goldberg est Professeur émérite en Histoire de l’art à l’Université Jean Monnet à Saint-Étienne et chercheur au Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherches sur l’Expression Contemporaine. Critique à Journal des Arts et commissaire d’expositions.



Les conférences sont organisées avec le soutien des amis du musée Soulages.



À l’auditorium du musée Soulages gratuit sur réservation.

S’inscrire https://inscription.musee-soulages-rodez.fr/conference-linvisible-par-itzak-goldberg-mercredi-17-septembre-a-18h30/ .

avenue Victor Hugo Jardin du Foirail Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

Wednesday, September 17, 2025 at 6:30 p.m

German :

Mittwoch, 17. September 2025 um 18.30 Uhr

Italiano :

Mercoledì 17 settembre 2025 alle 18.30

Espanol :

Miércoles 17 de septiembre de 2025 a las 18h30

