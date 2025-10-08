CONFÉRENCE AU MUSÉE SOULAGES ART, PSYCHIATRIE ET POLITIQUE PAR JULIEN MICHEL avenue Victor Hugo Rodez

CONFÉRENCE AU MUSÉE SOULAGES ART, PSYCHIATRIE ET POLITIQUE PAR JULIEN MICHEL avenue Victor Hugo Rodez mercredi 8 octobre 2025.

CONFÉRENCE AU MUSÉE SOULAGES ART, PSYCHIATRIE ET POLITIQUE PAR JULIEN MICHEL

avenue Victor Hugo Jardin du Foirail Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

Mercredi 8 octobre 2025 à 18 h 30

Conférence du musée Soulages Art, psychiatrie et politique

8 octobre 18h30 auditorium du musée

Accès gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles



Art, psychiatrie et politique : la naissance de la psychothérapie institutionnelle à l’hôpital psychiatrique de Saint-Alban-sur-Limagnole

Conférence de Julien Michel, docteur en histoire de l’art, Université Jean Jaurès Toulouse

Cette conférence est organisée en partenariat avec l’association ProDiGes

De 1940 à 1972, l’hôpital psychiatrique de Saint-Alban-sur-Limagnole, en Lozère, a été le théâtre d’un dialogue d’une fécondité inédite entre l’art, la psychiatrie et la politique. C’est au départ dans le contexte de la guerre que l’asile a accueilli malades mentaux mais aussi des hommes et des femmes qui fuyaient les guerres et les conflits. La pratique artistique, celle des patients, des soignants comme des visiteurs a occupé une place prépondérante dans cette institution. Certains patients ont vu leurs productions artistiques reconnues et légitimées par l’art brut, initié par Jean Dubuffet.

Cette expérience qui a encouragé les soignants, les médecins à repenser une psychiatrie plus humaine sera baptisée psychothérapie institutionnelle . Elle inspirera de multiples pratiques institutionnelles en France et à l’international.

À partir du travail de thèse qu’il a réalisé Julien Michel viendra nous parler de la naissance de ce mouvement, de son essor, des liens multiples entretenus avec des courants artistiques dont le surréalisme.

[image François Tosquelles, Autoportrait, non daté, Archives Famille Ou-Rabah Tosquelles © DR]



Les conférences du musée sont organisées avec le soutien des amis du musée Soulages.



À l’auditorium du musée Soulages gratuit sur réservation.

S’inscrire https://inscription.musee-soulages-rodez.fr/conference-art-psychiatrie-et-politique-par-julien-michel-mercredi-8-octobre-2025-a-18h30/ .

avenue Victor Hugo Jardin du Foirail Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

Wednesday, October 8, 2025 at 6:30 p.m

German :

Mittwoch, 8. Oktober 2025 um 18:30 Uhr

Italiano :

Mercoledì 8 ottobre 2025 alle 18.30

Espanol :

Miércoles 8 de octubre de 2025 a las 18h30

L’événement CONFÉRENCE AU MUSÉE SOULAGES ART, PSYCHIATRIE ET POLITIQUE PAR JULIEN MICHEL Rodez a été mis à jour le 2025-09-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)