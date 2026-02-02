CONFÉRENCE AU MUSÉE SOULAGES LES ENERGIES DE LA TERRE avenue Victor Hugo Rodez

CONFÉRENCE AU MUSÉE SOULAGES LES ENERGIES DE LA TERRE

Mercredi 4 février 2026 à 18 h 30 conférence Les énergies de la terre par Jean-Charles Hameau

Dans le cadre de son cycle de conférences sur les arts du feu, le musée Soulages invite ce mercredi 4 février, Jean-Charles Hameau, conservateur du patrimoine et directeur du musée national Adrien Dubouché de Limoges

Ce cycle de conférences met à l’honneur le parcours autres noirs de Bernard Dejonghe à découvrir au fil de la collection permanente jusqu’au 22 mars. En effet, cet art, qui a traversé les siècles sans jamais perdre de sa vitalité, possède une très forte dimension technique, une puissante matérialité qui en a fait sa force partout où elle a été explorée. La céramique tout comme l’art du verre n’a eu de cesse de se réinventer, les artistes contemporains explorent de nouvelles formes, textures, couleurs et techniques tout en s’inspirant de savoir-faire anciens. Ainsi, l’œuvre de Bernard Dejonghe, entre lumière et matière, semble intemporelle, puiser sa source dans des temps géologiques anciens. Ses verres et céramiques dialoguent parfaitement avec l’art de Pierre Soulages, qui lui aussi se réfère aux temps lointains, et s’est également adonné à ces techniques.

