Conférence Au nom de l’Ours, Amen ! Maison Batcave Orthez

Conférence Au nom de l’Ours, Amen !

Maison Batcave 21 Avenue de la Moutete Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Et si tout le concept religieux et les fêtes des trois grandes religions reposaient sur l’observation de l’ours ?

Héros de contes universels, l’ours habite les Pyrénées depuis toujours. Nombreuses sont les traces du culte de l’ours depuis la plus haute Antiquité. Elles subsistent partout dans notre vie quotidienne, rythmant nos calendriers, cachées dans la toponymie.

Marc Large exposera les conclusions de ses recherches lors d’une conférence richement illustrée. .

Maison Batcave 21 Avenue de la Moutete Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 64 82 17 federation64.librepensee@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Au nom de l’Ours, Amen !

L’événement Conférence Au nom de l’Ours, Amen ! Orthez a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Coeur de Béarn