Conférence Au sujet des Berbères Sont-ils nos ancêtres ? Centre culturel des Rapatriés Valence dimanche 1 mars 2026.
Centre culturel des Rapatriés 5, rue Digonnet Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
entrée de la conférence
Début : 2026-03-01 10:30:00
fin : 2026-03-01 12:00:00
2026-03-01
La conférence traitera les 12.000 ans d’histoire de la Berbèrie à travers sa population, sa langue, sa répartition géographique et son apport aux pays méditerranéens.
Centre culturel des Rapatriés 5, rue Digonnet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 58 59 07 contact@cerclealgerianiste2607.fr
English :
The conference will cover the 12,000-year history of Berberism through its population, language, geographical distribution and contribution to Mediterranean countries.
