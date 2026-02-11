Conférence Au sujet des Berbères Sont-ils nos ancêtres ? Centre culturel des Rapatriés Valence

Conférence Au sujet des Berbères Sont-ils nos ancêtres ?

Centre culturel des Rapatriés 5, rue Digonnet Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

entrée de la conférence

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 10:30:00

fin : 2026-03-01 12:00:00

Date(s) :

2026-03-01

La conférence traitera les 12.000 ans d’histoire de la Berbèrie à travers sa population, sa langue, sa répartition géographique et son apport aux pays méditerranéens.

.

Centre culturel des Rapatriés 5, rue Digonnet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 58 59 07 contact@cerclealgerianiste2607.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The conference will cover the 12,000-year history of Berberism through its population, language, geographical distribution and contribution to Mediterranean countries.

L’événement Conférence Au sujet des Berbères Sont-ils nos ancêtres ? Valence a été mis à jour le 2026-02-11 par Valence Romans Tourisme