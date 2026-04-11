Conférence au temple de Saintes la justice restaurative Temple protestant Saintes
Conférence au temple de Saintes la justice restaurative Temple protestant Saintes dimanche 12 avril 2026.
Saintes
Conférence au temple de Saintes la justice restaurative
Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 15:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Conférence sur la justice restaurative avec Patrice Delpuech, ancien avocat. La justice restaurative favorise un dialogue confidentiel entre victime et auteur afin d’exprimer les émotions, comprendre l’infraction et en apaiser les conséquences.
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Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 28 46 23
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English :
Conference on restorative justice with Patrice Delpuech, former lawyer. Restorative justice promotes a confidential dialogue between victim and perpetrator to express emotions, understand the offence and alleviate its consequences.
L’événement Conférence au temple de Saintes la justice restaurative Saintes a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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