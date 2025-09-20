Conférence « Au temps des cathédrales » par Denis Gauthier Maison Fermat Beaumont-de-Lomagne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Par Denis Gauthier

Plongez dans l’univers fascinant de l’architecture médiévale à travers une conférence captivante animée par Denis Gauthier.

Cette intervention vous emmènera au cœur du Moyen Âge, à la découverte de l’art de bâtir les cathédrales : leur symbolique, leurs prouesses techniques, et le rôle central qu’elles occupaient dans la société.

Une occasion unique de mieux comprendre ces chefs-d’œuvre du patrimoine qui continuent d’émerveiller aujourd’hui encore.

Maison Fermat 3 Rue Pierre de Fermat, 82500 Beaumont-de-Lomagne, France Beaumont-de-Lomagne 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie 0624414785 https://museefermat.com Pierre de Fermat (1601-1665) est un magistrat et mathématicien du XVIIe siècle. Il participe à la vie mathématique de son époque en correspondant avec d’autres savants. Il a contribué avec Descartes à la création de la géométrie analytique, du calcul infinitésimal et du calcul des probabilités.Pierre de Fermat est surtout le fondateur de la théorie moderne des nombres, branche des mathématiques qui étudie les nombres entiers. C’est dans cette dernière branche que Pierre de Fermat se distingua, notamment avec son théorème qui a tenu en haleine les scientifiques du monde entier pendant 356 ans jusqu’à ce qu’il soit démontré en 1994 par le mathématicien anglais Andrew Wiles. Sa maison natale est devenue le principal centre culturel de la Lomagne.

