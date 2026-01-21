Conférence Audie Murphy, un héros américain entre histoire et mémoires Sélestat

Conférence Audie Murphy, un héros américain entre histoire et mémoires

18 rue des Bateliers Sélestat Bas-Rhin

Vendredi 2026-02-20 19:12:00

2026-02-20

Conférence sur le thème d’Audie Murphy, un héros américain entre histoire et mémoires, par Jean-François Hazoumé

Héros de guerre, icône nationale, star hollywoodienne Audie Murphy incarne l’une des figures les plus fascinantes et les plus ambiguës de l’histoire américaine du XXème siècle. Soldat le plus décoré de l’armée des États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale, il fut très tôt érigé en symbole du courage et du sacrifice, avant de devenir un mythe largement façonné par le cinéma et la mémoire collective.

Jean-François Hazoumé proposera de porter un regard neuf sur le parcours hors du commun d’Audie Murphy, en interrogeant la tension permanente entre l’histoire, fondée sur les faits et les sources, et la mémoire, nourrie de récits, d’images et de représentations idéalisées. À la suite des commémorations des 80 ans de la Libération, cette conférence invite à réfléchir à la manière dont nous racontons, transmettons et parfois transformons l’histoire.

Jean-François Hazoumé est professeur agrégé d’Histoire-Géographie. Il a également été chargé d’enseignement à Sciences Po Strasbourg, où il a dispensé des cours d’histoire des relations internationales, d’histoire des idées politiques et d’histoire contemporaine. Spécialiste des enjeux de mémoire et de la Seconde Guerre mondiale, il est co-créateur du Sentier des Mémoires de Holtzwihr et Riedwihr, consacré aux combats de la Poche de Colmar, et secrétaire de l’association qui en assure la valorisation. 0 .

18 rue des Bateliers Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 67 59 74 00 contact.lautrepage@gmail.com

English :

Conference on Audie Murphy, an American hero between history and memory, by Jean-François Hazoumé

