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Conférence Audierne 12e 18e siècle du port à la ville Audierne

Conférence Audierne 12e 18e siècle du port à la ville Audierne dimanche 31 mai 2026.

Adresse : 1 rue lamartine

Ville : 29770 Audierne

Département : Finistère

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Audierne

Conférence Audierne 12e 18e siècle du port à la ville

1 rue lamartine Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 18:00:00
fin : 2026-05-31 20:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Audierne 12e 18e siècle du port à la ville.
Conférence de Nathalie Calvez-Duigou, proposée par le Musée Maritime du Cap Sizun.   .

1 rue lamartine Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 36 11 62 78 

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English : Conférence Audierne 12e 18e siècle du port à la ville

L’événement Conférence Audierne 12e 18e siècle du port à la ville Audierne a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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