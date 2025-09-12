Conférence audiovisuelle Mers-les-Bains
Conférence audiovisuelle Mers-les-Bains vendredi 12 septembre 2025.
Conférence audiovisuelle
Avenue Pierre et Marie Curie Mers-les-Bains Somme
Gratuit
Début : 2025-09-12 18:00:00
fin : 2025-09-12
2025-09-12
« L’attentat du Petit-Clamart et ses conséquences politiques et judiciaires » par M. Mathieu GEAGEA.
L’attentat du Petit-Clamart visait à assassiner le Général de Gaulle, alors Président de la République, le 22/08/1962. 0 .
Avenue Pierre et Marie Curie Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 27 28 06 60 servicecommunication@ville-merslesbains.fr
