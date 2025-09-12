Conférence audiovisuelle Mers-les-Bains

Conférence audiovisuelle Mers-les-Bains vendredi 12 septembre 2025.

Conférence audiovisuelle

Avenue Pierre et Marie Curie Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 18:00:00

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

Gratuit

« L’attentat du Petit-Clamart et ses conséquences politiques et judiciaires » par M. Mathieu GEAGEA.

L’attentat du Petit-Clamart visait à assassiner le Général de Gaulle, alors Président de la République, le 22/08/1962. 0 .

Avenue Pierre et Marie Curie Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 27 28 06 60 servicecommunication@ville-merslesbains.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence audiovisuelle Mers-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-04 par SIM Hauts-de-France DESTINATION LE TREPORT MERS