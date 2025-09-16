Conférence « Auguste Rodin la porte de la modernité » Espace culturel Agon-Coutainville

Conférence « Auguste Rodin la porte de la modernité » Espace culturel Agon-Coutainville samedi 17 janvier 2026.

Conférence « Auguste Rodin la porte de la modernité »

Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 18:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Conférence « Auguste Rodin la porte de la modernité » par Bruno Dufour-Coppolani.

Rendez-vous à 18h à l’espace culturel. .

Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie cchl.ac@orange.fr

English : Conférence « Auguste Rodin la porte de la modernité »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence « Auguste Rodin la porte de la modernité » Agon-Coutainville a été mis à jour le 2025-09-16 par Coutances Tourisme