Conférence autisme par le docteur Eric Lemonnier

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

En lien avec la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, participez à une soirée dédiée, en salle vidéo du Centre Culturel Jacques Prévert.

Après un court film de témoignages de patients, le Docteur Eric Lemonnier, responsable médical au Centre Ressources Autisme Limousin, présentera les aspects cognitifs et développementaux de l’autisme.

Conférence gratuite ouverte à tous, organisée en partenariat avec le Réseau des Entreprises et des Villes Amicales pour l’Autisme. .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 77 00 contact@rvaa.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence autisme par le docteur Eric Lemonnier

L’événement Conférence autisme par le docteur Eric Lemonnier Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Val de Vienne