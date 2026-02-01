Conférence Autobiographies plurielles, le récit de soi comme espace commun place Charles Huguenel Valence
Conférence Autobiographies plurielles, le récit de soi comme espace commun
place Charles Huguenel La Comédie de Valence Valence Drôme
Début : 2026-02-27 18:30:00
fin : 2026-02-27 18:30:00
2026-02-27
On part en exil pour fuir la guerre, la famine, des conflits politiques ou familiaux ; on part en voyage pour découvrir le vaste monde, changer d’horizon.
place Charles Huguenel La Comédie de Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 74 04 22 contact@lesphilophiles.fr
People go into exile to escape war, famine, political or family conflicts; they travel to discover the wide world, to change their horizons.
