Conférence automne 1902 grève générale aux mines de Campagnac

Decazeville Aveyron

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Musée du patrimoine Minier à 17h30

Conférence par Pol Gallé

.

Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 09 18

English :

Musée du Patrimoine Minier at 5:30 p.m

Lecture by Pol Gallé

German :

Museum des Bergbauerbes um 17:30 Uhr

Vortrag von Pol Gallé

Italiano :

Museo del patrimonio minerario alle 17.30

Conferenza di Pol Gallé

Espanol :

Museo del Patrimonio Minero a las 17.30 horas

Conferencia de Pol Gallé

L’événement Conférence automne 1902 grève générale aux mines de Campagnac Decazeville a été mis à jour le 2025-11-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)