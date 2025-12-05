Conférence automne 1902 grève générale aux mines de Campagnac Decazeville
Conférence automne 1902 grève générale aux mines de Campagnac Decazeville vendredi 5 décembre 2025.
Conférence automne 1902 grève générale aux mines de Campagnac
Decazeville Aveyron
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Musée du patrimoine Minier à 17h30
Conférence par Pol Gallé
Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 09 18
English :
Musée du Patrimoine Minier at 5:30 p.m
Lecture by Pol Gallé
German :
Museum des Bergbauerbes um 17:30 Uhr
Vortrag von Pol Gallé
Italiano :
Museo del patrimonio minerario alle 17.30
Conferenza di Pol Gallé
Espanol :
Museo del Patrimonio Minero a las 17.30 horas
Conferencia de Pol Gallé
