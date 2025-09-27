Conférence Autoportraits au féminin Médiathèque St-Vincent Saint-Vincent

Conférence Autoportraits au féminin

Médiathèque St-Vincent 2 Rue de la Mairie Saint-Vincent Haute-Loire

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27

L’objectif est d’interroger l’identité et la condition des artistes au fil de l’histoire, à travers l’image qu’ils ont voulu laisser d’eux-mêmes dans leurs portraits et autoportraits.

Conférence avec Anne Muller, historienne de l’art.

Pensez à réserver.

Médiathèque St-Vincent 2 Rue de la Mairie Saint-Vincent 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 52 80 mediatheque@saintvincent43.fr

English :

The aim is to question the identity and condition of artists throughout history, through the image they wished to leave of themselves in their portraits and self-portraits.

Lecture by art historian Anne Muller.

Reservations essential.

German :

Ziel ist es, die Identität und den Status von Künstlern im Laufe der Geschichte zu hinterfragen, und zwar anhand des Bildes, das sie in ihren Porträts und Selbstporträts von sich selbst hinterlassen wollten.

Vortrag mit Anne Muller, Kunsthistorikerin.

Denken Sie an eine Reservierung.

Italiano :

L’obiettivo è esplorare l’identità e lo status degli artisti nel corso della storia, attraverso l’immagine che hanno voluto lasciare di sé nei loro ritratti e autoritratti.

Intervento di Anne Muller, storica dell’arte.

Si prega di prenotare in anticipo.

Espanol :

El objetivo es explorar la identidad y el estatus de los artistas a lo largo de la historia, a través de la imagen que quisieron dejar de sí mismos en sus retratos y autorretratos.

Conferencia de Anne Muller, historiadora del arte.

Se ruega reservar con antelación.

