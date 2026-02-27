Conférence Autoroute et canal, une contrainte pour le déplacement de la faune sauvage ? Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Conférence Autoroute et canal, une contrainte pour le déplacement de la faune sauvage ?

Maison de la Nature 5 rue Herronière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

En France, malgré les efforts engagés avec la Trame Verte et Bleue pour préserver la biodiversité, les infrastructures linéaires de transport fragmentent les paysages. Cette fragmentation nuit à la connectivité écologique, essentielle aux déplacements des espèces, aux échanges génétiques et à la survie des populations à long terme. Inscriptions gratuites et obligatoires

.

Maison de la Nature 5 rue Herronière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In France, despite efforts to preserve biodiversity through the Trame Verte et Bleue, linear transport infrastructures fragment landscapes. This fragmentation undermines ecological connectivity, which is essential for species movement, genetic exchange and long-term population survival. Free, compulsory registration

L’événement Conférence Autoroute et canal, une contrainte pour le déplacement de la faune sauvage ? Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-02-26 par Ardennes Tourisme