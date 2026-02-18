Conférence autour de Hildegarde de Bingen Haguenau

Conférence autour de Hildegarde de Bingen

Mercredi 2026-03-11 15:00:00

2026-03-11 16:00:00

2026-03-11

Dans le cadre de la Quinzaine culturelle consacrée à l'Allemagne, la librairie La Marge vous propose une conférence autour du personnage historique d'Hildegarde de Bingen. Yannick Beuvelet, curé de Haguenau, vous fera découvrir sa vie et les légendes qui gravitent autour d'elle, ainsi que son influence dans les cultures française et allemande d'aujourd'hui.

As part of the Cultural Fortnight devoted to Germany, La Marge bookshop presents a lecture on the historical figure of Hildegarde de Bingen.

