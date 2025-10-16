Conférence autour de l’alimentation Salle du Conseil Champagnole
Conférence autour de l’alimentation Salle du Conseil Champagnole jeudi 16 octobre 2025.
Conférence autour de l’alimentation
Salle du Conseil Bâtiment Le Jouef, 3 rue Victor Bérard Champagnole Jura
Dans le cadre du lancement de son Projet Alimentaire Territorial (PAT), la Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura vous propose une série de conférences autour de l’alimentation, du 18 septembre au 16 octobre !
Valorisation des producteurs locaux, développement des circuits courts, promotion du bien-manger, accès à une alimentation de qualité, réduction des déchets alimentaires, évolution climatique… De nombreuses thématiques seront abordées à cette occasion et des temps d’échanges suivront chaque intervention. .
