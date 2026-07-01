Informations pratiques

Larrivière-Saint-Savin

Conférence autour de l’exposition Adour, d’eau et d’hommes

Larrivière-Saint-Savin Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Conférence autour de l’exposition Adour d’eau et d’hommes réalisée et prêtée par le Conseil Départemental des landes à l’Association La Grange. Animée par Marianne Houert et Gérard Promp bénévoles auprès du SAPAL. Entrée libre et gratuite. .

Larrivière-Saint-Savin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 87 91 55

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English : Conférence autour de l’exposition Adour, d’eau et d’hommes

L’événement Conférence autour de l’exposition Adour, d’eau et d’hommes Larrivière-Saint-Savin a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Grenade