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Conférence autour de l’exposition Adour, d’eau et d’hommes Larrivière-Saint-Savin

vendredi 31 juillet 2026 · Larrivière-Saint-Savin

Conférence autour de l’exposition Adour, d’eau et d’hommes Larrivière-Saint-Savin

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
40270 Larrivière-Saint-Savin
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Larrivière-Saint-Savin

Conférence autour de l’exposition Adour, d’eau et d’hommes

Larrivière-Saint-Savin Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Conférence autour de l’exposition Adour d’eau et d’hommes réalisée et prêtée par le Conseil Départemental des landes à l’Association La Grange. Animée par Marianne Houert et Gérard Promp bénévoles auprès du SAPAL. Entrée libre et gratuite.   .

Larrivière-Saint-Savin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 87 91 55 

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English : Conférence autour de l’exposition Adour, d’eau et d’hommes

L’événement Conférence autour de l’exposition Adour, d’eau et d’hommes Larrivière-Saint-Savin a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Grenade

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