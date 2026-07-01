Conférence autour de l’exposition Adour, d’eau et d’hommes Larrivière-Saint-Savin
vendredi 31 juillet 2026 · Larrivière-Saint-Savin
Informations pratiques
Larrivière-Saint-Savin
Conférence autour de l’exposition Adour, d’eau et d’hommes
Larrivière-Saint-Savin Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Conférence autour de l’exposition Adour d’eau et d’hommes réalisée et prêtée par le Conseil Départemental des landes à l’Association La Grange. Animée par Marianne Houert et Gérard Promp bénévoles auprès du SAPAL. Entrée libre et gratuite. .
Larrivière-Saint-Savin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 87 91 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence autour de l’exposition Adour, d’eau et d’hommes
L’événement Conférence autour de l’exposition Adour, d’eau et d’hommes Larrivière-Saint-Savin a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Grenade