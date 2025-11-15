Conférence autour de l’exposition Attachez vos ceintures ! Les gendarmes au volant des années 60 à nos jours La route et sa police, je t’aime moi non plus Avenue du 13ème Dragons Melun

Conférence autour de l’exposition Attachez vos ceintures ! Les gendarmes au volant des années 60 à nos jours La route et sa police, je t’aime moi non plus

Saviez-vous que c’est en 1928 que la Gendarmerie nationale se voit confier officiellement la police spéciale de la route ?

English :

Did you know that it was in 1928 that the Gendarmerie Nationale was officially entrusted with special road policing ?

German :

Wussten Sie, dass 1928 die Gendarmerie nationale offiziell mit der besonderen Straßenpolizei betraut wurde?

Italiano :

Sapevate che nel 1928 la Gendarmeria Nazionale è stata ufficialmente incaricata della polizia stradale speciale ?

Espanol :

¿Sabía que fue en 1928 cuando se encomendó oficialmente a la Gendarmería Nacional la vigilancia especial de las carreteras ?

