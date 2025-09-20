Conférence autour de l’exposition « Femin’Isula » Musée de la Corse Corte

Conférence autour de l’exposition « Femin’Isula » Samedi 20 septembre, 15h00 Musée de la Corse Haute-Corse

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

« Les premiers pas du féminisme en Corse (début XXe s) » par Vanessa ALBERTI, Maître de conférences en histoire contemporaine, Università di Corsica Pasquale Paoli / Laboratoire lieux, identités Espaces et Activités / CNRS, commissaire de l’exposition « Femin’Isula ».

Une première approche des pionnières de l’émancipation féminine peut être esquissée. Celle-ci s’effectue par l’intermédiaire de la presse, média vivant son âge d’or sous la IIIe République, avec notamment la parution du journal féministe « La Fronde ajaccienne » en 1904. Par ailleurs, dans cette optique le rôle des institutrices insulaires est à réévaluer. Ce métier, apportant statut social et indépendance financière, permet aux femmes de vivre de manière indépendante et de participer aux débats sur l’acquisition des droits politiques.

La conférence sera suivie par une visite commentée de l’exposition « Femin’Isula ».

+ d’informations sur l’exposition via https://www.museudiacorsica.corsica/fr/expositions/feminisula/

Musée de la Corse Rue de la Citadelle, 20250 Corte, France

Journées européennes du patrimoine 2025

CdC, musée de la Corse/Graphisme G. Laroche