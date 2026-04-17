Conférence autour de l’intelligence artificielle Kistin Café Runan
Conférence autour de l’intelligence artificielle Kistin Café Runan vendredi 17 avril 2026.
Runan
Conférence autour de l’intelligence artificielle
Kistin Café 3 Rue de l’Église Runan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Introduction à l’intelligence artificielle, l’intelligence artificielle verte, applications de l’IA dans le domaine du langage humain, questions/réponses. Avec Malek Boualem, ingénieur et docteur en informatique dans les domaines du traitement automatique du langage naturel, du multilinguisme en informatique et de l’intelligence artificielle. .
Kistin Café 3 Rue de l’Église Runan 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 02 48 95
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English :
L’événement Conférence autour de l’intelligence artificielle Runan a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol