Conférence autour de l’intelligence artificielle Kistin Café Runan

Runan

Conférence autour de l’intelligence artificielle

Kistin Café 3 Rue de l’Église Runan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 18:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Introduction à l’intelligence artificielle, l’intelligence artificielle verte, applications de l’IA dans le domaine du langage humain, questions/réponses. Avec Malek Boualem, ingénieur et docteur en informatique dans les domaines du traitement automatique du langage naturel, du multilinguisme en informatique et de l’intelligence artificielle. .

Kistin Café 3 Rue de l’Église Runan 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 02 48 95

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English :

L’événement Conférence autour de l’intelligence artificielle Runan a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol