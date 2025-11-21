Conférence Autour des bébés: Maux de l’hiver Romans-sur-Isère

Conférence Autour des bébés: Maux de l’hiver

L’équipe de Naître et grandir en confiance Pôle ressource périnatal & parental viendra vous parler du bénéfice possible des pratiques traditionnelles remises au goût du jour pour apaiser les maux de l’hiver.

The team from Naître et grandir en confiance Pôle ressource périnatal & parental will talk to you about the possible benefits of traditional practices brought up to date to soothe winter ailments.

Das Team von Naître et grandir en confiance Pôle ressource perinatal & parental wird mit Ihnen über den möglichen Nutzen traditioneller, wiederbelebter Praktiken zur Linderung von Winterbeschwerden sprechen.

L’équipe di Naître et grandir en confiance Pôle ressource périnatal & parental verrà a parlarvi dei possibili benefici delle pratiche tradizionali aggiornate per lenire i disturbi invernali.

El equipo de Naître et grandir en confiance Pôle ressource périnatal & parental vendrá a hablarle de los posibles beneficios de las prácticas tradicionales actualizadas para aliviar las dolencias invernales.

