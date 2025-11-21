Conférence Autour des bébés: Maux de l’hiver Romans-sur-Isère
rue Ninon Vallin Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
2025-11-21
L’équipe de Naître et grandir en confiance Pôle ressource périnatal & parental viendra vous parler du bénéfice possible des pratiques traditionnelles remises au goût du jour pour apaiser les maux de l’hiver.
rue Ninon Vallin Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 33 58 mediatheque.monnaie@valenceromansagglo.fr
English :
The team from Naître et grandir en confiance Pôle ressource périnatal & parental will talk to you about the possible benefits of traditional practices brought up to date to soothe winter ailments.
German :
Das Team von Naître et grandir en confiance Pôle ressource perinatal & parental wird mit Ihnen über den möglichen Nutzen traditioneller, wiederbelebter Praktiken zur Linderung von Winterbeschwerden sprechen.
Italiano :
L’équipe di Naître et grandir en confiance Pôle ressource périnatal & parental verrà a parlarvi dei possibili benefici delle pratiche tradizionali aggiornate per lenire i disturbi invernali.
Espanol :
El equipo de Naître et grandir en confiance Pôle ressource périnatal & parental vendrá a hablarle de los posibles beneficios de las prácticas tradicionales actualizadas para aliviar las dolencias invernales.
