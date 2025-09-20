Conférence autour des maîtres verriers Faulquemont

Conférence autour des maîtres verriers

1 rue de la République Faulquemont Moselle

Organisée par la Ville de Faulquemont en partenariat avec la SHPDUF.

Une explication des vitraux de l’église sera donné.Tout public

1 rue de la République Faulquemont 57380 Moselle Grand Est +33 3 87 90 70 29

English :

Organized by the Ville de Faulquemont in partnership with the SHPDUF.

An explanation of the church’s stained-glass windows will be given.

German :

Organisiert von der Stadt Faulquemont in Partnerschaft mit der SHPDUF.

Eine Erklärung der Kirchenfenster der Kirche wird gegeben.

Italiano :

Organizzata dalla Città di Faulquemont in collaborazione con il SHPDUF.

Verranno illustrate le vetrate della chiesa.

Espanol :

Organizado por el Ayuntamiento de Faulquemont en colaboración con el SHPDUF.

Se explicarán las vidrieras de la iglesia.

