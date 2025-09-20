Conférence autour des maîtres verriers Faulquemont
samedi 20 septembre 2025
Conférence autour des maîtres verriers
1 rue de la République Faulquemont Moselle
Samedi 2025-09-20
Organisée par la Ville de Faulquemont en partenariat avec la SHPDUF.
Une explication des vitraux de l’église sera donné.Tout public
1 rue de la République Faulquemont 57380 Moselle Grand Est +33 3 87 90 70 29
English :
Organized by the Ville de Faulquemont in partnership with the SHPDUF.
An explanation of the church’s stained-glass windows will be given.
German :
Organisiert von der Stadt Faulquemont in Partnerschaft mit der SHPDUF.
Eine Erklärung der Kirchenfenster der Kirche wird gegeben.
Italiano :
Organizzata dalla Città di Faulquemont in collaborazione con il SHPDUF.
Verranno illustrate le vetrate della chiesa.
Espanol :
Organizado por el Ayuntamiento de Faulquemont en colaboración con el SHPDUF.
Se explicarán las vidrieras de la iglesia.
