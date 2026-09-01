Informations pratiques

Montignac-Lascaux

Conférence autour d’Etienne de la Boétie

Bibliothèque Jacques Cabanel Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

11h.Explorez lors d’une conférence en jeu d’une heure portée par Les Voyageurs de mots, la pensée radicale de La Boétie et cette énigme toujours actuelle : pourquoi consentons – nous parfois à notre propre soumission ? Gratuit.

Conférence en jeu autour de l’œuvre d’Étienne de La Boétie (1530-1563) Par Christian Taponard et Sylvie Mège (Les Voyageurs de mots), en présence de Marc Pintat – Tourret Rythmée par des lectures incarnées de textes de La Boétie, mais aussi de Michel de Montaigne (1533-1592), Érasme (1466 ou1467 ou1469-1537), Nicolas Machiavel (1469-1527), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Hannah Arendt (1906-1975), la conférence s’interrogera sur la radicalité du « Discours de la servitude volontaire » et sur cette « énigme de la soumission volontairement consentie » qui est au cœur du texte. .

Bibliothèque Jacques Cabanel Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 48 12 09

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English : Conférence autour d’Etienne de la Boétie

11 a.m.Join Les Voyageurs de mots for a one-hour in-game lecture exploring La Boétie’s radical ideas and this ever-relevant question: Why do we sometimes consent to our own subjugation? Free admission.

L’événement Conférence autour d’Etienne de la Boétie Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère