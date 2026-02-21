Conférence autour du bien-être animal Médiathèque Christian Bobin Le Creusot

Conférence autour du bien-être animal

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 18:00:00

fin : 2026-03-20 19:30:00

Date(s) :

2026-03-20

L’association L’amie des chats vient présenter une brève histoire de notre relation aux animaux et fait le point sur les droits de nos compagnons et les conditions nécessaires à leur bien-être. .

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 58 00 mediatheque@ville-lecreusot.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence autour du bien-être animal

L’événement Conférence autour du bien-être animal Le Creusot a été mis à jour le 2026-02-21 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)