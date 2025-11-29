Conférence autour du livre Yabusame Au galop vers les Dieux

Villebernier Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 16:00:00

fin : 2025-11-29 20:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Au programme conférence de l’auteur et du préfacier dédicace et verre de l’amitié.

Bernard di Marzio, propriétaire du Manoir de Launay, Patrice Franchet d’Espèrey, écrivain et écuyer français du Cadre noir de Saumur, Jean-Louis Giard, directeur des éditions Les Acteurs du Savoir sont heureux de vous accueillir pour la conférence autour du livre Yabusame Au galop vers les Dieux de Jean Donnadieu. Préfaces d’Ogasawara Kiyomoto et Patrice Franchet d’Espèrey et postface de Richard Collasse.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 29 novembre 2025 de 16h à 20h. .

Villebernier 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 36 67

English :

The program includes a talk by the author and preface writer, a book signing and a drink.

German :

Auf dem Programm stehen ein Vortrag des Autors und des Vorwortschreibers, eine Signierstunde und ein Umtrunk.

Italiano :

Il programma prevede un discorso dell’autore e della prefazione, la firma del libro e un rinfresco.

Espanol :

El programa incluye una charla del autor y el prologuista, una firma de libros y una recepción con bebidas.

L’événement Conférence autour du livre Yabusame Au galop vers les Dieux Villebernier a été mis à jour le 2025-11-21 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME