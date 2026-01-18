CONFÉRENCE AUTOUR DU NOUVEAU LIVRE DE STÉPHANE ALLIX Palavas-les-Flots

CONFÉRENCE AUTOUR DU NOUVEAU LIVRE DE STÉPHANE ALLIX

Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

La Preuve , qui relate une enquête inédite une affaire criminelle revisitée grâce à sept médiums, un voyant et un mentaliste, pour tester la réalité de la communication avec les défunts.

La soirée inclut un échange avec le public et une séance de dédicaces.

Restauration rapide et buvette sur place pour plus de convivialité. .

