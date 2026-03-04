Conférence autour du projet « Mauvaises filles », Archives départementales de la Gironde, Bordeaux

Conférence autour du projet « Mauvaises filles » Samedi 7 mars, 14h30 Archives départementales de la Gironde Gironde

Entrée libre, dans la limite des 100 places disponibles dans l’auditorium Jean-Cayrol

Tout au long de l’exposition des Archives départementales de la Gironde intitulée « Effacées. L’enfermement au féminin au château de Cadillac (1822-1951) », un riche programme de manifestations vous est proposé : des conférences, des représentations et lectures, des projections de films…

Un week-end spécial est programmé les 7 et 8 mars à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, dédié aux « Mauvaises filles ».

Le samedi 7 mars à 14h30, assistez à la conférence de Véronique Blanchard, professeure junior en histoire contemporaine, université d’Angers et David Niget, maître de conférences en histoire contemporaine, université d’Angers autour du projet Mauvaises filles, qui a pris la forme d’un livre, d’une websérie documentaire, entre autres travaux de recherche.

Auditorium Jean-Cayrol, gratuit, sans réservation, dans la limite des 100 places disponibles.

> Après la conférence, participez à une visite commentée de l’exposition à 16h15 (gratuit, durée 1h15)

> et rendez-vous également dimanche 8 mars à 15h30 pour une conférence théâtralisée redonnant voix aux mauvaises filles, par la cie A la tombée des nues.

Plus d’infos sur https://archives.gironde.fr/

Une exposition réalisée en partenariat avec le Centre des monuments nationaux / château ducal de Cadillac et le Fonds régional d’art contemporain Nouvelle-Aquitaine MÉCA pour lequel elle s’inscrit dans un cycle d’expositions dédié à la jeunesse sur le territoire régional (2024-2026). Avec le soutien du ministère de la Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine).

Un rendez-vous du cycle de conférences accompagnant la nouvelle exposition des Archives départementales de la Gironde : « Effacées. L’enfermement au féminin au château de Cadillac (1822-1951) » histoire prison

