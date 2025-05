Conférence autour du tableau « Le Grand Pic noir » – Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin, 6 juin 2025 18:30, Cherbourg-en-Cotentin.

Manche

Tarif : – –

Début : 2025-06-06 18:30:00

fin : 2025-06-06 20:00:00

2025-06-06

Dans le cadre de l’opération « 100 oeuvres qui racontent le climat » et du prêt exceptionnel du tableau d’Akseli Gallen-Kallela du musée d’Orsay, Laura Gutman, spécialiste en France de l’artiste, tiendra une conférence sur l’oeuvre au musée Thomas Henry.

Sur réservation.

Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr

English : Conférence autour du tableau « Le Grand Pic noir »

As part of the « 100 œuvres qui racontent le climat » (100 works that tell the climate story) operation, and the exceptional loan of Akseli Gallen-Kallela’s painting from the Musée d’Orsay, Laura Gutman, the artist’s French specialist, will hold a lecture on the work at the Musée Thomas Henry.

Reservations required.

German :

Im Rahmen der Aktion « 100 Werke, die vom Klima erzählen » und der außergewöhnlichen Leihgabe des Gemäldes von Akseli Gallen-Kallela aus dem Musée d’Orsay wird Laura Gutman, die französische Spezialistin für den Künstler, im Thomas-Henry-Museum einen Vortrag über das Werk halten.

Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Nell’ambito della campagna « 100 opere che raccontano il clima » e del prestito eccezionale del dipinto di Akseli Gallen-Kallela dal Musée d’Orsay, Laura Gutman, specialista francese dell’artista, terrà una conferenza sull’opera al Musée Thomas Henry.

È necessaria la prenotazione.

Espanol :

En el marco de la campaña « 100 obras que hablan del clima » y del préstamo excepcional del cuadro de Akseli Gallen-Kallela por parte del museo de Orsay, Laura Gutman, especialista francesa en la artista, dará una conferencia sobre la obra en el museo Thomas Henry.

Reserva obligatoria.

