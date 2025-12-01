Conférence Aux creux du bocage À la découverte des haies et chemins du Saint-Lois Saint-Lô

Conférence Aux creux du bocage À la découverte des haies et chemins du Saint-Lois

58 Rue Lycette Darsonval Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 20:00:00

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Conférence Saint-Lô Agglo sur le bocage, histoire des haies, rôle pour la biodiversité et la ressource en eau, attraits touristiques et randonnée. Rendez-vous au Pôle Agglo21 pour comprendre et préserver les paysages bocagers du Saint-Lois.

Dans le cadre de la préservation du bocage, nous proposons une soirée pour mieux comprendre l’histoire des haies, leur contexte géographique et les pratiques qui ont façonné nos paysages, d’hier à aujourd’hui. La conférence abordera aussi l’impact du bocage sur la biodiversité, la qualité de l’eau et son attrait touristique, avec un zoom sur les circuits de randonnée promus dans les nouveaux topoguides de l’Office de Tourisme et de la Culture Saint-Lô Agglo.

La soirée débutera par l’ouverture des portes à 20h avec la découverte d’une exposition dédiée au bocage saint-lois, une dégustation de produits locaux et une vente de topoguides, avant la conférence animée par

Benoît Canu, guide-conférencier et chercheur indépendant (histoire des paysages, patrimoine architectural). Spécialiste de la connaissance et de la valorisation des paysages et du patrimoine en Normandie.

Nous vous attendons nombreux !

Pour toutes celles et ceux qui aiment comprendre leur coin de campagne, habitants curieux, randonneurs, bénévoles d’associations, étudiants, pros de l’aménagement ou de l’environnement… toute personne intéressée par les haies, le bocage et les balades nature. .

58 Rue Lycette Darsonval Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 14 29 00 17 tourisme@saint-lo-agglo.fr

