Conférence Aux origines de la Venise Verte; l’histoire du premier guide du Marais Poitevin

1 Boulevard Main Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Le développement touristique du marais poitevin débute après la 1ère guerre mondiale. Mais dès le XIXe siècle, la bonne société niortaise avait déjà succombé aux charmes de la Sèvre et la jeunesse dorée locale avait ses habitudes de canotage sur les conches.

En 1889, Henri Clouzot publie En Sèvre de L. de Kadoré pour éveiller aux charmes de ce qu’il appellera plus tard la Venise Verte . Les dessins originaux qui illustrent le livre de Kadoré ont été retrouvés récemment et acquis par la médiathèque Pierre-Moinot.

C’est l’occasion de revenir sur cet épisode méconnu des prémices du tourisme dans le marais et découvrir une cinquantaine de dessins dont la plupart sont dû à des artistes locaux.

Sur inscription au 05 49 78 70 71 .

1 Boulevard Main Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 78 70 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Aux origines de la Venise Verte; l’histoire du premier guide du Marais Poitevin

L’événement Conférence Aux origines de la Venise Verte; l’histoire du premier guide du Marais Poitevin Niort a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Niort Marais Poitevin