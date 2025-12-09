Conférence Aux origines de la Vie sur Terre… et ailleurs ? Valcourt

Conférence Aux origines de la Vie sur Terre… et ailleurs ?

Observatoire astronomique Valcourt Haute-Marne

2025-12-19

2025-12-19

Comment la vie est-elle apparue sur Terre ? Cette question passionnante se trouve au carrefour de nombreuses disciplines biologie, géologie, chimie, physique… et astronomie ! .

Observatoire astronomique Valcourt 52100 Haute-Marne Grand Est

