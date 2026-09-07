Informations pratiques

Joux-la-Ville

Conférence « Aux origines de l’Abbaye de Citeaux et de l’Ordre Cistercien » par Patrice WAHLEN

Grange Cistercienne Joux-la-Ville Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 18:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

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Grange Cistercienne Joux-la-Ville 89440 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 85 48 27 appv.oudun@gmail.com

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English : Conférence « Aux origines de l’Abbaye de Citeaux et de l’Ordre Cistercien » par Patrice WAHLEN

L’événement Conférence « Aux origines de l’Abbaye de Citeaux et de l’Ordre Cistercien » par Patrice WAHLEN Joux-la-Ville a été mis à jour le 2026-09-07 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)