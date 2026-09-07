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AGENDA · Joux-la-Ville

Conférence « Aux origines de l’Abbaye de Citeaux et de l’Ordre Cistercien » par Patrice WAHLEN Joux-la-Ville

samedi 17 octobre 2026 · Joux-la-Ville

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Grange Cistercienne
Ville
89440 Joux-la-Ville
Département
Yonne
Tarif
5 5 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Joux-la-Ville

Conférence « Aux origines de l’Abbaye de Citeaux et de l’Ordre Cistercien » par Patrice WAHLEN

Grange Cistercienne Joux-la-Ville Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 18:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

  .

Grange Cistercienne Joux-la-Ville 89440 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 85 48 27  appv.oudun@gmail.com

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English : Conférence « Aux origines de l’Abbaye de Citeaux et de l’Ordre Cistercien » par Patrice WAHLEN

L’événement Conférence « Aux origines de l’Abbaye de Citeaux et de l’Ordre Cistercien » par Patrice WAHLEN Joux-la-Ville a été mis à jour le 2026-09-07 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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