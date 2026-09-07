Conférence « Aux origines de l’école maternelle, en France et au Mont-Saxonnex », école primaire Roger Guillermin, Mont-Saxonnex

Informations pratiques

Conférence « Aux origines de l’école maternelle, en France et au Mont-Saxonnex » Dimanche 20 septembre, 10h30 école primaire Roger Guillermin Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Venez écouter à 10h30 Mme Françoise ROSENZWEIG qui donnera une conférence retracerant l’émergence de la petite enfance à l’école et le rôle éminent d’une femme, Pauline Kergomard, dans le développement des écoles maternelles en France. Un éclairage tout particulier sera donné sur la création de l’école maternelle au Mont Saxonnex.

école primaire Roger Guillermin 600 rue de la Gorge du Cé, 74130 Mont-Saxonnex Mont-Saxonnex 74130 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Saviez-vous que le Mont-Saxonnex a eu jusqu’à 6 écoles primaires ? Où se situaient-elles ? A quoi ressemblaient-elles ?